Селфи из ада
Фильмы
Селфи из ада
Постеры фильма «Селфи из ада»
Постеры фильма «Селфи из ада»
Селфи из ада
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Пионерка или пенсионерка? В Сети вычислили возраст Нади из «Любовь и голуби», а заодно место ее работы
Ловушка без выхода... и без вау-эффекта: «Куб» смешал временные петли из «Интерстеллара» и азарт выживания из «Игры в кальмара»
Список, который нужно сохранить: Empire назвал лучшие фильмы 2025 года — другие можно не смотреть
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница
Временная петля, война и взросление: 1 из 100 зрителей понял финал «Ходячего замка» правильно
Скрытых смыслов в «Унесенных призраками» хватит на диссертацию: разобрали шедевр Миядзаки по полочкам (и доказали его уникальность)
О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась
Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь
Превзойти Миядзаки смог только он: создал аниме, которое побило рекорд «Унесенных призраками» — прибыль устали считать
Любимый советский фильм Вуди Аллена — о войне, но не «Иди и смотри»: впечатлил настолько, что режиссер рвется приехать в Россию
ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова
