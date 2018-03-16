Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Селфи из ада Селфи из ада
Киноафиша Фильмы Селфи из ада Отзывы о фильме «Селфи из ада»
Selfie from Hell Селфи из ада 2018 / Канада
3.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Селфи из ада»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Помешанная на видео, фото и интернете Джулия отправляется в гости к своей кузине Ханне. Зайдя в дом, она сваливается как убитая, а никто из врачей не может объяснить, что с ней. Тем временем вокруг Ханны начинают происходить необъяснимые вещи, ответы на которые девушка пытается найти в сети. В блоге Джулии она находит ссылку на непонятный ресурс, который никак не хочет у нее открываться. Девушка просит помощи у своего друга по переписке, разбирающегося в тонкостях теневого интернета. Он дает ей…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Кирилл Киров 16 марта 2018, 06:45
сколько билет стоит
16 марта 2018, 06:45 Ответить
Киноафиша.инфо 16 марта 2018, 10:14
в ответ на сообщение Кирилл Киров от 16 марта 2018, 06:45
Добрый день! Уточните город и кинотеатр, пожалуйста!
16 марта 2018, 10:14 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 189 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 55 комментариев
Юра дворник
Юра дворник 2 комментария
Синистер. Начало
Синистер. Начало 16 комментариев
Волшебная флейта
Волшебная флейта 3 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App