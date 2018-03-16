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Помешанная на видео, фото и интернете Джулия отправляется в гости к своей кузине Ханне. Зайдя в дом, она сваливается как убитая, а никто из врачей не может объяснить, что с ней. Тем временем вокруг Ханны начинают происходить необъяснимые вещи, ответы на которые девушка пытается найти в сети. В блоге Джулии она находит ссылку на непонятный ресурс, который никак не хочет у нее открываться. Девушка просит помощи у своего друга по переписке, разбирающегося в тонкостях теневого интернета. Он дает ей…