«Селфи из ада»: Рецензия Киноафиши

Курс введения в даркнет и вечные мучения в подарок

Помешанная на видео, фото и интернете Джулия отправляется в гости к своей кузине Ханне. Зайдя в дом, она сваливается как убитая, а никто из врачей не может объяснить, что с ней. Тем временем вокруг Ханны начинают происходить необъяснимые вещи, ответы на которые девушка пытается найти в сети. В блоге Джулии она находит ссылку на непонятный ресурс, который никак не хочет у нее открываться. Девушка просит помощи у своего друга по переписке, разбирающегося в тонкостях теневого интернета. Он дает ей нужные пароли и явки и просит лишь об одном, чтобы она, общаясь в местных чатах, не давала никому личной информации. Конечно, она не слушается - Джулия ей важнее всего - и приманивает к себе человека, который должен помочь ей понять, что же происходит с ней и ее кузиной.

Начинается фильм с титров, сделанных в виде злободневных селфи, которые играют не последнюю роль по сюжету картины. Здесь непринужденные герои чаще всего либо зависают в сети, либо не вылезают из телефона, по дороге с помощью фронтальной камеры отслеживая монстров, идущих за ними по пятам. С этим связан знакомый со времен фильма «И гаснет свет» ход, где перемещения монстров показывались в той же манере, только там это достигалось за счет «игр» с выключателем, а здесь благодаря фотовспышке. Не «Пятьюдесятью оттенками серого» едина цветовая палитра комнат. В «Селфи из ада» тоже есть такая разбивка. Когда вы попадает в даркнете в красную, разминочную комнату, то инфаркт вам уже обеспечен, если комната черная, то вы вряд ли уже вернетесь в свою реальность, а так и застрянете навсегда в сети. Без сравнений с «Звонками», «Проклятиями» и прочими «Виями» здесь тоже вряд ли получится обойтись, ведь пока главный монстр отдыхает, героев фильма преследуют потусторонние силы очевидной женской наружности, т.к. обычно для этого используется тело Джулии.

Кадр из фильма «Селфи из ада»

Блондинка Элисон Уолкер сыграла в «Селфи из ада» классическую жертву, ее друга по электронной переписке - Тони Жиру. Мила Адамс, игравшая главную роль в короткометражной версии «Селфи из ада», нашла себя в образе кузины Джулии. Главным же сюрпризом проекта стал сериальный актер Йен Батчер - его маньяк, преследующий героиню Уолкер, получился по-настоящему ужасным, опасным, хотя и немного туповатым злодеем. Местами создатели своего все-таки добились - ночью после просмотра по квартире перемещаться будет страшновато и пару дней придется бояться собственной тени. Не считая самого монстра, многое здесь портят спецэффекты, которые сравнимы по качеству с пугательными элементами франшизы «Паранормальное явление». Попытки же общения героев через скайп и по телефону напоминают о не так давно выстрелившем хите Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей» - десктоп-триллере, развивающемся на экране монитора.

Кадр из фильма «Селфи из ада»

Фильм «Селфи из ада» - это незатейливая история об ужасах темной стороны интернета, и так уже хорошо «обхоженной» в сериалах «Даркнет» и «Черное зеркало». Отличный саундтрек и классный заглавный монстр, правда, его крайней мало и он все время в самом темном углу прячется, пытаются вместе с техническими новшествами хоть как-то скрасить просмотр этого слишком легкомысленного и непродуманного ужастика. Плохо здесь все, начиная от актерской игры и заканчивая двумя финалами, которые должны были дать надежду создателям на продолжение и удивить зрителей, но лишь насмешили тех, кто досмотрел «Селфи из ада» до конца. Иногда то, что придумано и заточено под короткую форму, и должно оставаться таковой, как бы продюсеры не хотели продолжать наживаться на выбранной теме.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 15 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Селфи из ада»