Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непослушная" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
Киноафиша Фильмы Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь, 2017: актеры и роли
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь 2017 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
Билеты от 300 ₽
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном

Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анатолий Бальчев Анатолий Бальчев
В ролях
Пётр Тодоровский Пётр Тодоровский Геннадий Полока Геннадий Полока Самвел Гаспаров Самвел Гаспаров Лариса Лужина Лариса Лужина Ия Саввина Ия Саввина Михаил Жванецкий Михаил Жванецкий
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши