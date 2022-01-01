Культ, 2018

- Фильм по мотивам рассказа Александра Рагозина «По ту сторону»
- Фильм «Культ» является циклом из фильмов о Вселенной Другой Реальности.
Алиса приезжает к своему любимому молодому человеку Диме, жить в деревню, где им предстоит вместе завести хозяйство, посадить огород и сделать ремонт домашнего очага, но… как только Алиса переступила порог этого дома, на неё накинулась череда потусторонней нечисти. Они преследуют её повсюду, пытаются напугать и прогнать из этого дома, или вообще… погрузить в непонятные сны.
Всё это не случайно, Алисе ещё предстоит узнать всю правду происходящего…