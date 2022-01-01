Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бывшие. Happy end" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Культ Культ
Киноафиша Фильмы Культ

Культ, 2018

2018 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Факты О фильме

- Фильм по мотивам рассказа Александра Рагозина «По ту сторону»

- Фильм «Культ» является циклом из фильмов о Вселенной Другой Реальности.

 

Алиса приезжает к своему любимому молодому человеку Диме, жить в деревню, где им предстоит вместе завести хозяйство, посадить огород и сделать ремонт домашнего очага, но… как только Алиса переступила порог этого дома, на неё накинулась череда потусторонней нечисти. Они преследуют её повсюду, пытаются напугать и прогнать из этого дома, или вообще… погрузить в непонятные сны.
Всё это не случайно, Алисе ещё предстоит узнать всю правду происходящего…

мало голосов Оцените
0 голосов
Год выпуска 2018
Прокатчик Карбуш
Режиссер
Павел Латушкин
В ролях
Яна Чапаева
Сергей Бубнов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Одержимая
Одержимая (2018)
0
Вселенная
Вселенная (2018)
0
Ублюдки: глава вторая
Ублюдки: глава вторая (2018)
0
Проклятый
Проклятый (2018)
0
Эскапизм
Эскапизм (2018)
0
Выживший
Выживший (2018)
0
Влог
Влог (2018)
0
Проклятая
Проклятая (2016)
2.5454545
Другая Реальность
Другая Реальность (2017)
0
Другая реальность: Вспомни все
Другая реальность: Вспомни все (2010)
0
Постер фильма Культ 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
2022, Россия, детский
Приключения Тедди
Приключения Тедди
2022, Норвегия, семейный
Тайный Санта
Тайный Санта
2022, Россия, мелодрама, комедия
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Тень. Взять Гордея
Тень. Взять Гордея
2022, Россия, детектив, триллер
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши