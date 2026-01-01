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Постер фильма Проклятый
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Проклятый

, 2018
Россия / драма, триллер / 18+
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Факты

О фильме

Основанный по историям рассказа Александра Рагозина «По ту сторону» стартует 17 февраля фильм «Проклятый», режиссёра Павла Латушкина, с сюжетом о необъяснимых событиях, которые произошли  на территории Российской Федерации, в Сибири,  в глухой деревне под названием «Верхний Карбуш».

 

- Спин-офф к фильму «Проклятая»

- Слога фильма «Они выбрали тебя»

Егор начал впадать в иллюзии, его жизнь превратилась в сплошной кошмар. Он окончательно запутался и перестал понимать где настоящая реальность.
В этих иллюзиях Незнакомые ему люди предложили открыть загадочную шкатулку, чтобы его жизнь раз и навсегда изменилась...
Что выберет Егор?
Бороться с иллюзиями? Или открыть шкатулку и присоединиться к ним?

В ролях

Егор Кулеш
Александр Гудков
Александр Гудков
Яна Чапаева
Режиссер Павел Латушкин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2018

Рейтинг фильма

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