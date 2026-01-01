Основанный по историям рассказа Александра Рагозина «По ту сторону» стартует 17 февраля фильм «Проклятый», режиссёра Павла Латушкина, с сюжетом о необъяснимых событиях, которые произошли на территории Российской Федерации, в Сибири, в глухой деревне под названием «Верхний Карбуш».
- Спин-офф к фильму «Проклятая»
- Слога фильма «Они выбрали тебя»
Егор начал впадать в иллюзии, его жизнь превратилась в сплошной кошмар. Он окончательно запутался и перестал понимать где настоящая реальность.
В этих иллюзиях Незнакомые ему люди предложили открыть загадочную шкатулку, чтобы его жизнь раз и навсегда изменилась...
Что выберет Егор?
Бороться с иллюзиями? Или открыть шкатулку и присоединиться к ним?