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Одержимая

, 2018
Россия / триллер, драма / 18+
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Факты

О фильме

- Фильм Вселенной Другой реальности основанный на рассказе Александра Рагозина «По ту сторону…»

 

«Тайная организация» держит в своих стенах супер-мощное оружие против человечества, и у этого проекта есть имя – «Настя».
У Насти множественное расщепление личности, которые наводят ужас на всех, даже на «Тайную организацию».
Гибнут сотрудники, а раньше гибли невинные люди… поэтому её и заточили…
Но смогут ли они сдерживать Настю в своих оковах?
Ведь её сила начала расти с каждой минутой…

 

Режиссер Павел Латушкин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2018

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