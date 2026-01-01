- В новом фильме от Кинокомпании КАРБУШ, снялись актёры в возрасте от 13 до 55 лет, знакомые зрителям по предыдущему мистическому детективному сериалу «Другая реальность».

- Съёмки проходили в центре Омска и в городке Нефтяников, а также в Омском районе. В сюжет включена легенда о городе Асгарде Ирийском, но пока не раскрываем интриги, как она будет интерпретирована в фильме.

- «В фильме снимается большое количество Омичей. Снимается на "народные" деньги: не режиссёр снабжает съёмочный процесс, а сами актёры и исполнители, помощники по съёмкам. Почему такое название? Потому что сюжет семейный — о том, как одинокий папаша незаконно зачал большое количество детишек, и вот [наступило] наше время — детишки выросли, папа сошёл с ума, вообразил фантастический мир и пытается собрать детишек для этого мира». Съёмки шли на протяжении трёх месяцев.