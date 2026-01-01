Основанный по историям рассказа Александра Рагозина «По ту сторону» стартует 24 марта фильм «Ублюдки: глава вторая», режиссёра Павла Латушкина, с сюжетом о необъяснимых событиях, которые произошли на территории Российской Федерации, в Сибири, в глухой деревне под названием «Верхний Карбуш»
Весь сюжет фильма — это импровизация, в «Ублюдках» автор сценария решил задействовать легенду об Омске как бывшем городе Асгард Ирийский. Фильм снимался не по сценарию. «Есть определённый "скелет" сценария, где прописаны действия, мотивы, с чего начать сцену/диалог и чем закончить, а слова актёры сами говорят, "выдумывают"».
- В новом фильме от Кинокомпании КАРБУШ, снялись актёры в возрасте от 13 до 55 лет, знакомые зрителям по предыдущему мистическому детективному сериалу «Другая реальность».
- Съёмки проходили в центре Омска и в городке Нефтяников, а также в Омском районе. В сюжет включена легенда о городе Асгарде Ирийском, но пока не раскрываем интриги, как она будет интерпретирована в фильме.
- «В фильме снимается большое количество Омичей. Снимается на "народные" деньги: не режиссёр снабжает съёмочный процесс, а сами актёры и исполнители, помощники по съёмкам. Почему такое название? Потому что сюжет семейный — о том, как одинокий папаша незаконно зачал большое количество детишек, и вот [наступило] наше время — детишки выросли, папа сошёл с ума, вообразил фантастический мир и пытается собрать детишек для этого мира». Съёмки шли на протяжении трёх месяцев.
Злой Виталька собрал неких "избранных" чтобы они для него "оседлали" СУПЕРСИЛУ. Ему она очень нужна! Но у "избранных" на эту силу свои планы...