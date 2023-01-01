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Маленький незнакомец Маленький незнакомец
Киноафиша Фильмы Маленький незнакомец Маленький незнакомец, 2018: актеры и роли
The Little Stranger Маленький незнакомец 2018 / США / Великобритания / Франция
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Маленький незнакомец, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леонард Абрахамсон Леонард Абрахамсон Lenny Abrahamson
В ролях
Донал Глисон Донал Глисон Domhnall Gleeson Рут Уилсон Рут Уилсон Ruth Wilson Уилл Поултер Уилл Поултер Will Poulter Шарлотта Рэмплинг Шарлотта Рэмплинг Charlotte Rampling Кейт Филлипс Кейт Филлипс Kate Phillips Лорни МакФадьен Лорни МакФадьен Lorne MacFadyen Даррен Кент Даррен Кент Darren Kent Тим Плестер Тим Плестер Tim Plester
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