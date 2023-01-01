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Маленький незнакомец
Маленький незнакомец, 2018: актеры и роли
The Little Stranger
Маленький незнакомец
2018 / США / Великобритания / Франция
Трейлер
5.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Маленький незнакомец, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Леонард Абрахамсон
Lenny Abrahamson
В ролях
Донал Глисон
Domhnall Gleeson
Рут Уилсон
Ruth Wilson
Уилл Поултер
Will Poulter
Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
Кейт Филлипс
Kate Phillips
Лорни МакФадьен
Lorne MacFadyen
Даррен Кент
Darren Kent
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