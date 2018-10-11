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Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Киноафиша Фильмы Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» Отзывы о фильме «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»
Bad Times at the El Royale Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» 2018 / США
7.7 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Все любят Тарантино. Нет, не так. Все, кто собирается идти на фильм «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»», скорее всего любят Тарантино. И не важно, что чёрные кровавые комедии с двуличными персонажами и загадочными чемоданчиками снимались и раньше. Квентин Тарантино довёл этот жанр до совершенства, с которым мы теперь вынуждены сравнивать все последующие картины. И уже не так уж важно, вдохновлялся ли на самом деле Дрю Годдард «Омерзительной восьмёркой»,…

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Гришаня Кардаш 11 октября 2018, 18:45
Оценка
Классный фильм!
Не линейный сюжет!
Интрига!!!
Не ожиданные повороты на каждом шагу...
в стиле Тарантино 👍🏽
11 октября 2018, 18:45 Ответить
rafik.ivanov.85 12 октября 2018, 18:27
Оценка
Фильм очень крут , что то есть в нем тарантиновское .
12 октября 2018, 18:27 Ответить
Alessia 13 октября 2018, 01:39
Оценка
Дурацкий фильм. Одни бессмысленные убийства. На фильмы Тарантино совсем не похоже. В фильмах Тарантино всегда есть сюжет и своеобразный чёрный юмор, а этот фильм просто скучная бессмыслица.
13 октября 2018, 01:39 Ответить
chircov.aa 13 октября 2018, 20:47
Оценка
Первые два отзыва лживые, фильм нудятина!! Потерял время...
13 октября 2018, 20:47 Ответить
Алексей Кулик 14 октября 2018, 00:23
Оценка
Мне фильм понравился. 1)Хорошая актерская игра. 2) Интересно узнавать новое о персонажах. 3) Взаимосвязь всего того,что происходит. Я не заметил того,чтобы сцена не была связана с каким либо персонажем.
Вначале фильм довольно медленный, но это и хорошо. Дают заметить многое.
14 октября 2018, 00:23 Ответить
Anton Burdin 14 октября 2018, 20:03
Оценка
Качественное кино для любителей такого жанра.
Сюжет интересный, начало картины подготавливает зрителя постепенно, растворяя его полностью в этом необычном и красивом отеле. Место и манера съемки похода на Безславных ублюдков, смотрится очень комфортно, как сел читать книжку и погрузился в фильм 😊
Все герои очень хорошо сыграли. Молодцы, нечего прибавить.
Музыка и декорации шикарны.
Фильм достоин просмотра, если вы устали от одноразовых боевиков про мстителей и прочие современные картины.
14 октября 2018, 20:03 Ответить
dotaspb87 16 октября 2018, 00:07
Оценка
Последние 40 минут фильма компенсируют нудятину в первый час фильма. 7 баллов твердые
16 октября 2018, 00:07 Ответить
Анастасия Янина 17 октября 2018, 02:16
Какой тупой фильм!!2 часа зря!!
Такой нудятина я ещё не видела
17 октября 2018, 02:16 Ответить
Катерина Иванова 18 октября 2018, 17:44
Оценка
Реальная нудятина, фильм можно было уложить в 30 минут, остальные 120 минут лишние))
18 октября 2018, 17:44 Ответить
SKY 18 октября 2018, 23:56
Оценка
Норм кино, но не Тарантино, конечно. Чуть чуть бы покороче и ваще норм)
8/10 - смотреть норм)
18 октября 2018, 23:56 Ответить
3000481 21 октября 2018, 09:57
Оценка
А мне понравился!!! Да на тарантино не похоже!
21 октября 2018, 09:57 Ответить
bob-37 21 октября 2018, 12:06
Оценка
Хороший в своем жанре, но не ВАУ, скажем так - недоТарантиновская репродукция! Кому нравятся фильмы раннего Тарантино (4 комнаты и пр.), тому зайдет, остальные при выходе из зала высказывались неоднозначно. Мне понравилось, но сюжет слишком прямолинеен и предсказуем.
21 октября 2018, 12:06 Ответить
Ани Саргсян 21 октября 2018, 20:41
Оценка
Ужасный фильм !!! Зря потратити время!
21 октября 2018, 20:41 Ответить
Ани Саргсян 21 октября 2018, 20:42
в ответ на сообщение Анастасия Янина от 17 октября 2018, 02:16
Оценка
Согласна!
21 октября 2018, 20:42 Ответить
tarasovaw 22 октября 2018, 17:23
Оценка
Очень хорошее кино,советую 👍👍👍
22 октября 2018, 17:23 Ответить
Иван Евграфов 22 октября 2018, 21:40
Оценка
Фильм не о чем... Современные актеры не могут играть сюжеты 60-70-х
22 октября 2018, 21:40 Ответить
Лев 22 октября 2018, 23:31
Оценка
Офигенный фильм. Увлекся с первых минут. Кажущаяся кому-то нудятина начала фильма, таковой мне не показалась. Антураж, атмосфера, нелинейный сюжет. Как уже кто-то писал, действительно, как-будто книгу читаешь. Определенно рекомендую посмотреть, а я запомню фамилию режисера
22 октября 2018, 23:31 Ответить
Petr Kochnev 29 октября 2018, 10:57
Оценка
Так себе фильм, слишком затянут. Ожидания были гораздо выше. Троечка!
29 октября 2018, 10:57 Ответить
kristihochka1 4 декабря 2018, 18:24
Оценка
Фильм оч крутой.С большим удовольствием посмотрю еще раз
4 декабря 2018, 18:24 Ответить
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