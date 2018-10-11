Все любят Тарантино. Нет, не так. Все, кто собирается идти на фильм «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»», скорее всего любят Тарантино. И не важно, что чёрные кровавые комедии с двуличными персонажами и загадочными чемоданчиками снимались и раньше. Квентин Тарантино довёл этот жанр до совершенства, с которым мы теперь вынуждены сравнивать все последующие картины. И уже не так уж важно, вдохновлялся ли на самом деле Дрю Годдард «Омерзительной восьмёркой»,…
Не линейный сюжет!
Интрига!!!
Не ожиданные повороты на каждом шагу...
в стиле Тарантино 👍🏽
Вначале фильм довольно медленный, но это и хорошо. Дают заметить многое.
Сюжет интересный, начало картины подготавливает зрителя постепенно, растворяя его полностью в этом необычном и красивом отеле. Место и манера съемки похода на Безславных ублюдков, смотрится очень комфортно, как сел читать книжку и погрузился в фильм 😊
Все герои очень хорошо сыграли. Молодцы, нечего прибавить.
Музыка и декорации шикарны.
Фильм достоин просмотра, если вы устали от одноразовых боевиков про мстителей и прочие современные картины.
Такой нудятина я ещё не видела
8/10 - смотреть норм)
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