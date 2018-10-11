Наша рецензия

Все любят Тарантино. Нет, не так. Все, кто собирается идти на фильм «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»», скорее всего любят Тарантино. И не важно, что чёрные кровавые комедии с двуличными персонажами и загадочными чемоданчиками снимались и раньше. Квентин Тарантино довёл этот жанр до совершенства, с которым мы теперь вынуждены сравнивать все последующие картины. И уже не так уж важно, вдохновлялся ли на самом деле Дрю Годдард «Омерзительной восьмёркой»,…