Мистер Гага, 2015

Погрузитесь в мир Охада Наарина, известного хореографа и художественного руководителя танцевальной труппы Батшева. Фильм создавался на протяжении восьми лет. Картина захватывает неуловимую красоту современного танца и погружает зрителя в творческий процесс создания уникальных спектаклей труппы Батшева. Показывая сцены репетиций, редчайшие архивные материалы и съемки потрясающих танцевальных номеров, режиссер Томер Хейманн («Бумажные куклы», «Я застрелил свою любовь») рассказывает захватывающую историю художественного гения, который заново открыл язык современного танца.