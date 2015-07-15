Мистер Гага, 2015

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о выходе в прокат О фильме Погрузитесь в мир Охада Наарина, известного хореографа и художественного руководителя танцевальной труппы Батшева. Фильм создавался на протяжении восьми лет. Картина захватывает неуловимую красоту современного танца и погружает зрителя в творческий процесс создания уникальных спектаклей труппы Батшева. Показывая сцены репетиций, редчайшие архивные материалы и съемки потрясающих танцевальных номеров, режиссер Томер Хейманн («Бумажные куклы», «Я застрелил свою любовь») рассказывает захватывающую историю художественного гения, который заново открыл язык современного танца. Развернуть 7.5 Оцените 10 голосов Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2015 Премьера в мире 15 июля 2015 Возраст 16+ Режиссер Томер Хейманн Все актеры и съемочная группа 2 постера

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