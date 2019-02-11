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В поисках Евы
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Searching Eva

В поисках Евы, 2019

2019 / Германия
6.2 Оцените
11 голосов
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О фильме

Еве Колле немного за двадцать. Она покинула консервативный городок где-то в Италии и в поисках свободы переехала в Берлин. Здесь Ева исследует свое тело, пишет откровенные посты в социальных сетях, пробует новое, бунтует против ярлыков, которые навешивает на нее общество и, главное, пытается найти себя. Картина Пии Хелленталь может шокировать, но это, вероятно, наиболее точная и честная фиксация жизни и ощущений молодого европейца. Ева называет вещи своими именами, открыто обсуждает то, что для других является табу, и делится откровениями в интернете (собственно, Хелленталь нашла свою героиню именно в Сети). Это можно было бы назвать эксгибиционизмом. Однако подобное определение в случае Евы Колле не работает. Она не стремится кого-то провоцировать. Ей попросту нечего скрывать.

6.2 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 5 марта 2021
Премьера в мире 11 февраля 2019
Возраст 18+
Режиссер
Пия Хелленталь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В поисках Евы 2 постера
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