В поисках Евы, 2019

Еве Колле немного за двадцать. Она покинула консервативный городок где-то в Италии и в поисках свободы переехала в Берлин. Здесь Ева исследует свое тело, пишет откровенные посты в социальных сетях, пробует новое, бунтует против ярлыков, которые навешивает на нее общество и, главное, пытается найти себя. Картина Пии Хелленталь может шокировать, но это, вероятно, наиболее точная и честная фиксация жизни и ощущений молодого европейца. Ева называет вещи своими именами, открыто обсуждает то, что для других является табу, и делится откровениями в интернете (собственно, Хелленталь нашла свою героиню именно в Сети). Это можно было бы назвать эксгибиционизмом. Однако подобное определение в случае Евы Колле не работает. Она не стремится кого-то провоцировать. Ей попросту нечего скрывать.