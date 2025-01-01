Думал, что контролирует всех — а не заметил самого хитрого: как Снегг обвел Волдеморта вокруг пальца, и почему Темный лорд ничего не понял

Этого момента ждали все фанаты «Заклятия»: в финальной части вернется главное зло всей франшизы

Если до сих пор тоскуете по атмосфере «Настоящего детектива», включайте этот финский сериал: скрытое сокровище Netflix

«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф

«28 лет спустя» специально начали с показа «Телепузиков»: эта сцена пугает британцев больше, чем моменты с зараженными

«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора»

Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать

«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию

Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами

В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале