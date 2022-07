1 The Future of Friendship / New Friends Генри Джекман, Dave Bayley / Dave Bayley 3:59

2 Mark's Dream Генри Джекман 1:19

3 Happy Late Birthday Генри Джекман 1:19

4 Middle School Ain't So Bad Генри Джекман 1:28

5 Renegade Robot Генри Джекман 3:02

6 Welcome to the Bubble Store Генри Джекман 3:10

7 Night Light Генри Джекман 2:38

8 How to Be My Friend Генри Джекман 1:57

9 The Co-Founder Генри Джекман 1:23

10 Bonding Генри Джекман 1:17

11 Misguided Mission Генри Джекман 0:55

12 Unlocked and Out of Control Генри Джекман 1:48

13 Two-Way Street Генри Джекман 1:14

14 Unhinged Генри Джекман 1:26

15 Schoolyard Rave Генри Джекман 1:29

16 Best Friend Out of the Box Генри Джекман 1:29

17 Bot Pursuit Генри Джекман 0:56

18 Freedom in the Forest Генри Джекман 2:26

19 Missing Генри Джекман 1:25

20 Lost in the Woods Генри Джекман 2:41

21 My Life for Yours Генри Джекман 2:23

22 Rallying Cry Генри Джекман 3:06

23 Headquarters Heist Генри Джекман 3:46

24 Behold the Cloud Генри Джекман 1:42

25 We'll Find Each Other Генри Джекман 4:52

26 Fully Uploaded Генри Джекман 1:15

27 A Vision Restored Генри Джекман 0:23

28 Hanging Out Генри Джекман 2:00

29 Middle School Генри Джекман 4:27

30 New Friends Dave Bayley, Генри Джекман / Генри Джекман 1:42

31 Sunshine Liam Payne / Savan Kotecha 2:45