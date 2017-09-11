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Ксавье Легран
Ксавье Легран
Xavier Legrand
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Ксавье Легран
Xavier Legrand
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Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Ксавье Леграна
Родился в 1979 году во Франции.
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Фильмография Ксавье Леграна
Опека
драма
2018, Франция
7.0
Сила мечты
документальный
2017, Франция
6.0
Oscar Shorts 2014. Фильмы
драма, короткометражный
2014, Великобритания
6.0
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11 сентября 2017 13:53
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