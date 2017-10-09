«Сила мечты»: Рецензия Киноафиши

Строители нового мира

В 20-ых годах XX века в России произошло немало событий, радикально повлиявших на будущее всей страны. Одновременно с политической революцией произошел переворот и в искусстве, в частности кинематографический. Люди с минимальным количеством профессиональных инструментов умудрялись создавать, монтировать фильмы и удивлять публику. Каждый из них, основываясь на работах предшественников, вносил свои коррективы, менял темы и способы съемки. Ими постоянно выдумывалось что-то новое, еще никем не использованное, тем самым повышался уровень представляемых проектов. А зрители и критики с большим интересом ожидали новых работ, т.к. никто не мог предугадать, что они увидят на очередном киносеансе.

Кадр из фильма «Сила мечты»

В конце августа в прокат вышла картина «Люмьеры», в которой авторы собрали 108 фильмов братьев Люмьер. Главный вдохновитель, директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, мечтал, чтобы зрители смогли увидеть проекты классиков кинематографа на больших экранах. Ведь их фильмы идут не более пятидесяти секунд, по этой причине было сложно придумать, где демонстрировать картины, кроме как на специальных показах для профессионалов индустрии. У «Силы мечты» схожие проблемы, для показа таких проектов нужна была объединяющая идея, которая дала бы возможность отобрать самые важные и интересные. А затем, обработав их, вернуть на законное место узнаваемой классики.

Кадр из фильма «Сила мечты»

Наверное, лучшим из современных режиссеров, кто способен вплетать в свои картины киноклассику, на данный момент является Мишель Хазанавичус, чей фильм «Артист» собрал баснословные, для черно-белого и немого проекта, деньги в прокате и россыпь номинаций и призов от своих коллег. Картина, до сих пор вызывает споры и бесконечные обсуждения, рассматривается под микроскопом и зачастую опускается до звания одного из самых переоцененных фильмов, когда-либо получавших премию «Оскар» за лучший фильм года. Похожих волнений стоит ожидать и от его новой работы, которой только предстоит выйти в российский прокат. Картина «Молодой Годар» - это вольная биография известного французского режиссера. Проект разделен на логичные части, каждая из которых снята в разных манерах, присущих самым известным проектам Жан-Люка Годара. Создатели с легкостью и присущим им юмором показывают своим зрителям то, на что другие тратят годы изучения, при этом их кино нельзя назвать морализаторским или слишком скучным.

Кадр из фильма «Сила мечты»

Недавний фильм «Манифесто», с чаще всего не узнаваемой Кейт Бланшетт – тоже один из вариантов возможной популяризации документального кино. В «Силе мечты» огромную роль играют голоса известных французских актеров, которые изображают тех, чьи речи используются в кадре. Та же Вирджиния Эфира могла бы перевоплощаться при необходимости и отыгрывать знаменитые сцены из фильмов, тем самым очеловечивая однообразные, частенько статичные кадры и сюжет истории.

Кадр из фильма «Сила мечты»

Совместная работа российских киноархивов и французских кинематографистов «Сила мечты» - это идеальное знакомство современных зрителей с первыми советскими фильмами. Особенно пригодится фильм для показов в киновузах мира. Там каждую работу можно разбирать отдельно, обсуждать и, возможно, использовать их, как базу для реализации собственных идей. Советскую классику специально отреставрировали для кинотеатральной версии «Силы мечты», разбавив фильмы историческими ремарками о создателях и их судьбах. Остальные же зрители могут познакомиться с теми проектами, которые стали основой нашего кинематографа и узнать, как можно создавать кино с минимальным количеством возможностей и цензурой.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 12 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Сила мечты»