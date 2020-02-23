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White Riot: Панк-протест White Riot: Панк-протест
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White Riot

White Riot: Панк-протест, 2019

2019 / Великобритания
7.2 Оцените
15 голосов
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О фильме

The Clash на протесте: как панк стал политикой в Британии 1970-х. На фоне иммиграционного кризиса в Англии с конца 1960-х усиливаются правые настроения. Партия «Национальный фронт» вербует все больше сторонников, и их поддерживают некоторые рок-звезды — Эрик Клэптон на концерте в Бирмингеме выкрикивает расовые оскорбления и скандирует лозунг «Сохраним Британию белой». В ответ панк-активисты начинают кампанию Rock Against Racism. О ней и, конечно же, о буйной музыкальной сцене тех лет —протест возглавили The Clash, Sham 69 и Buzzcocks — этот фильм. Режиссерка Рубика Шах собирает архивные съемки и интервью с очевидцами событий в коктейль Молотова — энергичное и задиристое кино в эстетике панк-фэнзинов, показывающее плавильный котел субкультур, каким была Англия того времени. «Нас чуть не вывернуло», — вспоминает выходку Клэптона один из основателей движения, известный фотограф Ред Сондерс. Но этим, разумеется, реакция не ограничилась. В дело пошли открытые письма в СМИ, демонстрации, а главная роль отводилась концертам по всей стране: катарсисом стал фестиваль Carnival Against Racism в Манчестере, панк-аналог Вудстока. «Мы хотим бунтарскую музыку, уличную музыку, музыку, которая разрушает страх перед другими», — говорили участники RAR, и названный по боевой песне The Clash фильм показывает, как эта музыка стала оружием против предрассудков. Портрет бурного времени можно прочитать и как послание современным активистам: ведь у героев «White Riot» получилось — в 1979 году «Национальный фронт» с треском провалился на выборах.

7.2 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 9 июля 2020
Премьера в мире 23 февраля 2020
Возраст 18+
Режиссер
Рубика Шах
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма White Riot: Панк-протест 2 постера
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саундтрек фильма White Riot: Панк-протест
Одна
Одна
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