«Новизна»: Рецензия Киноафиши

Невыносимая скука бытия

Габи и Мартин – стандартные представители молодого современного поколения. Их жизни сильно зависят от мобильных устройств и особенно от приложения Winx для быстрых знакомств. Благодаря ему они с легкостью находят себе компанию для «убийства» очередного вечера. Герои так однообразно и проводят свои дни: работают, общаются с друзьями, а потом ищут партнера на одну ночь. Пока не встречают друг друга. Откровенные разговоры переходят в длинную прогулку по городу и самую запоминающуюся ночь в их жизни. После времени, проведенного вместе, герои быстро съезжаются и называют себя парой. Но готовы ли Мартин и Габи к длительным и ответственным отношениям? Ведь они так подвержены общественному мнению, интернету и бесконечной свободе, которая позволяет им жить, не оглядываясь ни на кого.

Кадр из фильма «Новизна»

Картина начинается, как «Стыд» с Майклом Фассбендером - герой перелистывает фотографии девушек в приложении, и те, кто ему симпатичен, в паре кадров удовлетворяют его мужские потребности. Затем он встречает Габи, и все превращается в слащавую голливудскую историю. Разговоры в баре, обязательные фотографии в специальной будке, знакомство с родителями и, конечно, первые ссоры. А потом, как будто насмотревшись сериала «Красавцы», герои отдаются изменам, посещают психолога, провозглашают свободные отношения и пробуют любовь на троих. В воздухе витает атмосфера «500 дней лета» Марка Уэбба, но надо отдать должное создателям – в «Новизне» все происходит быстро и безболезненно для зрителей. В итоге получился музыкальный клип на два часа, который украшают молодые тела, их темпераменты и занимательный саундтрек.

Название

Фильм «Новизна» продолжает мысли, задаваемые режиссером Дрейком Доримусом еще в картине «Как сумасшедший», где герои Антона Ельчина и Фелисити Джонс пытались бороться с разлукой. Продолжил он тему отношений и хрупкости взаимосвязи между мужчиной и женщиной в «Равных» с Кристен Стюарт и тем же Николасом Холтом, который снялся в «Новизне». В том фильме герои должны были существовать без эмоций, примерно в таком же обществе жили Кристиан Бейл и Шон Бин в «Эквилибриуме». В «Новизне» герою Николаса Холта дается возможность испытать всю гамму чувств, вот только ему, как и его партнерше по фильму Лайле Косте, неведомо, что со всем этим делать и как можно жить с человеком.

Кадр из фильма «Новизна»

Ведь у обоих хватает секретов, которые они не хотят делить ни с кем, герои не умеют говорить о том, что испытывают. Потому что на самом деле они не знают, чего хотят, поэтому, по мнению авторов, они самые грустные люди на земле. А все, что им подвластно, это только игра в семью - то есть, как считают герои, это встречи ради секса, проходные разговоры и признания в любви. В нее они на самом деле не верят и даже не представляют, как ее можно проявлять и отражать в тех, кто рядом. Габи и Мартин все чаще лежат спинами друг к другу, уткнувшись в свои телефоны. Их секс становится жестче, а отношения продолжают охладевать.

Кадр из фильма «Новизна»

«Новизна» - это такой срез молодого поколения, которому проще всего прятаться за картинками и сообщениями в различных социальных сетях, чтобы, не дай бог, не влюбиться и не открыться кому-нибудь. Сами они обижаются на тех, кто принимает их как физиологических объекты, использующиеся только для удовлетворения похоти, хотя поступают точно так же. Им легче изменить, сбежать, спрятаться, чем решить насущный вопрос или создать что-то большее, чем очередную страничку в сети. Они легко обманываются и еще проще обижаются, у них нет будущего, и вот здесь авторы «Новизны» ставят многоточие, давая шанс главным героям на что-то, что при желании они смогут построить.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 21 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Новизна»