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Кирстен Вангснесс
Кирстен Вангснесс
Kirsten Vangsness
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Кирстен Вангснесс
Kirsten Vangsness
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Дата рождения
7 июля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Пасадена, Калифорния, США
Рост
170 см
Биография Кирстен Вангснесс
Родилась 7 июля 1972 года. Пасадена, Калифорния, США.
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Члены оригинального актерского состава «Мыслить как преступник» готовы вернуться к своим ролям в 16-м сезоне
На данный момент также ведутся переговоры с шоураннером сериала Эрикой Мессер.
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7 февраля 2022 16:37
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