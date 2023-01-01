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Коко Шанель и Игорь Стравинский Коко Шанель и Игорь Стравинский
Киноафиша Фильмы Коко Шанель и Игорь Стравинский Коко Шанель и Игорь Стравинский, 2009: актеры и роли
Chanel Coco & Igor Stravinsky Коко Шанель и Игорь Стравинский 2009 / Франция / Япония / Швейцария
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Коко Шанель и Игорь Стравинский, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Кунен
В ролях
Анна Муглалис Anna Mouglalis Мадс Миккельсен Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen Елена Морозова Елена Морозова Наташа Линдинжер Наташа Линдинжер Natacha Lindinger Григорий Мануков Радивойе Буквич
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