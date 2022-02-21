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Николай Литус
Mykola Litus
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Николай Литус
Николай Литус
Mykola Litus
Дата рождения
15 января 1925
Возраст
97 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
21 февраля 2022
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Популярные фильмы
7.5
Королева бензоколонки
(1962)
7.1
Дни лётные
(1965)
6.8
Дачная поездка сержанта Цыбули
(1979)
Фильмография Николай Литус
5.5
Случай из газетной практики
An Incident from Journalism
драма
1987, СССР
5.9
Пароль знали двое
Parol znali dvoye
боевик
1985, СССР
3.6
Преодоление
Preodoleniye
драма
1982, СССР
6.8
Дачная поездка сержанта Цыбули
Dachnaya poezdka serzhanta Tsybuli
комедия, военный
1979, СССР
7.1
Дни лётные
Days of summer
драма
1965, СССР
7.5
Королева бензоколонки
Koroleva benzokolonki
комедия
1962, СССР
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Новости личной жизни Николай Литус
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