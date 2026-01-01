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Фильмография
Михаил Львов
Mikhail L'vov
Киноафиша
Персоны
Михаил Львов
Михаил Львов
Mikhail L'vov
Дата рождения
20 мая 1928
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
23 января 1989
Место рождения
СССР, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.1
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
(1978)
6.8
Дачная поездка сержанта Цыбули
(1979)
6.1
Жил-был настройщик
(1979)
Фильмография Михаил Львов
6.1
Жил-был настройщик
Zhil-byl nastroyshchik...
комедия
1979, СССР
6.8
Дачная поездка сержанта Цыбули
Dachnaya poezdka serzhanta Tsybuli
комедия, военный
1979, СССР
7.1
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
Ilya Muromets i Solovey-Razboynik
анимация, короткометражный
1978, СССР
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