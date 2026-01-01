Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма После войны

Награды и номинации фильма После войны 2017

Каннский кинофестиваль 2017 Каннский кинофестиваль 2017
Премия «Особый взгляд»
Номинант
 Золотая камера
Номинант
