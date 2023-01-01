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Баджирао и Мастани Баджирао и Мастани
Киноафиша Фильмы Баджирао и Мастани Баджирао и Мастани, 2015: актеры и роли
Bajirao Mastani Баджирао и Мастани 2015 / Индия
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Баджирао и Мастани, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Санджай Лила Бхансали Sanjay Leela Bhansali
В ролях
Ранвир Сингх Ranvir Singh Приянка Чопра Джонас Приянка Чопра Джонас Priyanka Chopra Jonas Дипика Падукон Дипика Падукон Deepika Padukone Танви Азми Tanvi Azmi Махеш Манджрекар Mahesh Manjrekar Раза Мурад Raza Murad
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