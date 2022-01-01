Переулок Святого Мартина, 1938

Отгремела первая мировая война, и на тротуарах Лондона, сменяя друг друга, вновь выступают уличные артисты. Их заработок невелик, а конкуренция столь высока, что они еле-еле сводят концы с концами. Бездомная девушка Либерти, умеет хорошо танцевать. Однажды она крадет серебряный портсигар у прохожего, но это замечает руководитель уличной труппы Чарльз Стэджерс.



Он уговаривает девушку вернуть украденный портсигар владельцу. Чарли берет Либби под свое крыло, и они организуют уличный квартет. Но вскоре нашей красавице придется сделать нелегкий выбор после встречи с Харли Прентиссом, оказавшимся владельцем портсигара. Он забирает Либерти с уличных подмостков и быстро делает из нее звезду первой величины. Девушка становится известной и богатой, но по-прежнему любит милого Чарльза и искренне хочет помочь ему. Она даже пробует устроить его в театр, но все тщетно. Чарльз не может выступать на большой сцене, улица — его стихия. Они расстаются на тротуаре перед ее театром, окруженные толпой поклонников новой примадонны.