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Переулок Святого Мартина Переулок Святого Мартина
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St. Martin's Lane

Переулок Святого Мартина, 1938

1938 / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Отгремела первая мировая война, и на тротуарах Лондона, сменяя друг друга, вновь выступают уличные артисты. Их заработок невелик, а конкуренция столь высока, что они еле-еле сводят концы с концами. Бездомная девушка Либерти, умеет хорошо танцевать. Однажды она крадет серебряный портсигар у прохожего, но это замечает руководитель уличной труппы Чарльз Стэджерс.

Он уговаривает девушку вернуть украденный портсигар владельцу. Чарли берет Либби под свое крыло, и они организуют уличный квартет. Но вскоре нашей красавице придется сделать нелегкий выбор после встречи с Харли Прентиссом, оказавшимся владельцем портсигара. Он забирает Либерти с уличных подмостков и быстро делает из нее звезду первой величины. Девушка становится известной и богатой, но по-прежнему любит милого Чарльза и искренне хочет помочь ему. Она даже пробует устроить его в театр, но все тщетно. Чарльз не может выступать на большой сцене, улица — его стихия. Они расстаются на тротуаре перед ее театром, окруженные толпой поклонников новой примадонны.

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1938
Премьера в мире 18 октября 1938
Возраст 12+
Режиссер
Тим Уилан
В ролях
Чарльз Лотон
Вивьен Ли
Вивьен Ли
Рекс Харрисон
Ларри Адлер
Хелен Хэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Переулок Святого Мартина 2 постера
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