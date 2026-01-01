Молодой адвокат Кит Дюрран, имеющий хорошие шансы стать в ближайшее время мировым судьей, узнает, что его младший брат Ларри в целях обороны случайно убил бывшего мужа своей подруги Ванды.



Ларри обращается за помощью к брату, и Кит оказывается перед дилеммой: сообщить полиции о преступлении и этим самолично разрушить свою карьеру, или хранить молчание. Адвокат выбирает второе. Тем временем, полиция арестовывает бродягу Эванса, оказавшегося случайно рядом с трупом, который Ларри вытащил на тротуар из квартиры, где произошло преступление.



Ларри осознает, что вместо него подозрение пало на невинного человека и его преступление может быть раскрыто, но, тем не менее, он и Ванда решают максимально беспечно прожить 21 день до суда, на котором, возможно, их разоблачат. В последний день этого срока приходит известие, что невинный бродяга скончался в тюрьме. Ларри оказывается наедине со своей совестью и мыслями, как жить дальше с этим грехом, который он взял на свою душу.

Развернуть