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Постер фильма Двадцать один день
6.1
Киноафиша Фильмы Двадцать один день
6.1

Двадцать один день

, 1940
21 Days
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Двадцать один день
6.1

О фильме

Молодой адвокат Кит Дюрран, имеющий хорошие шансы стать в ближайшее время мировым судьей, узнает, что его младший брат Ларри в целях обороны случайно убил бывшего мужа своей подруги Ванды.

Ларри обращается за помощью к брату, и Кит оказывается перед дилеммой: сообщить полиции о преступлении и этим самолично разрушить свою карьеру, или хранить молчание. Адвокат выбирает второе. Тем временем, полиция арестовывает бродягу Эванса, оказавшегося случайно рядом с трупом, который Ларри вытащил на тротуар из квартиры, где произошло преступление.

Ларри осознает, что вместо него подозрение пало на невинного человека и его преступление может быть раскрыто, но, тем не менее, он и Ванда решают максимально беспечно прожить 21 день до суда, на котором, возможно, их разоблачат. В последний день этого срока приходит известие, что невинный бродяга скончался в тюрьме. Ларри оказывается наедине со своей совестью и мыслями, как жить дальше с этим грехом, который он взял на свою душу.  

В ролях

Вивьен Ли
Вивьен Ли
Wanda
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Larry
Лесли Бэнкс
Keith
Френсис Л. Салливан
Mander
Дэвид Хорн
Beavis
Хэй Питри
William Dewhurst
Lord Chief Justice
Фредерик Ллойд
Swinton
Роберт Ньютон
Tolley
Эсме Перси
Wallen
Эллиотт Мэйсон
Frau. Grunlich
Режиссер Бэйзил Дин
Сценарист Грэм Грин, Джон Голсуорси, Бэйзил Дин, Грэм Грин
Композитор Джон Д. Гринвуд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 7 января 1940
Дата выхода
7 января 1940 Великобритания
29 апреля 1940 США
Производство London Film Productions
Другие названия
21 Days, 21 Days Together, 21 Dias, 21 días juntos, 21 dni, 21 nap, 21 день, 3 Semanas de Loucura, Fatalidad, Fatalità, Mannen och hans samvete, The First and the Last, Three Weeks Together, Três Semanas de Loucura, Tres semanas juntos, Twenty-One Days, Twenty-One Days Together, Vingt-et-un jours ensemble, Двадцять один день

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

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