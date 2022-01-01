Бездны страсти, 1954

Это трагическая история любви Алехандро к дочери хозяина Каталине. Алехандро, приемный сын владельца поместья «Грозовой перевал», был воспитан вместе в детьми помещика. Смерть приемного отца превращает жизнь Алехандро в ад. Побои, издевательства, непосильная работа — становятся уделом приемыша. И лишь любовь Алехандро к Каталине удерживает его от побега.



Но Каталина — наследница древнего рода. Она не может выйти за Алехандро. Ее избранником становится богатый сосед. Ничто не держит больше Алехандро в «Грозовом перевале». Оскорбленный, он покидает поместье… Но через несколько лет, любовь и месть заставляют Алехандро вернуться.