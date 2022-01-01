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Бездны страсти
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Abismos de pasión

Бездны страсти, 1954

1954 / Мексика
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Это трагическая история любви Алехандро к дочери хозяина Каталине. Алехандро, приемный сын владельца поместья «Грозовой перевал», был воспитан вместе в детьми помещика. Смерть приемного отца превращает жизнь Алехандро в ад. Побои, издевательства, непосильная работа — становятся уделом приемыша. И лишь любовь Алехандро к Каталине удерживает его от побега. 

Но Каталина — наследница древнего рода. Она не может выйти за Алехандро. Ее избранником становится богатый сосед. Ничто не держит больше Алехандро в «Грозовом перевале». Оскорбленный, он покидает поместье… Но через несколько лет, любовь и месть заставляют Алехандро вернуться.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1954
Премьера в мире 30 июня 1954
Возраст 16+
Режиссер
Луис Бунюэль
Луис Бунюэль
В ролях
Ирасема Дилиан
Хорхе Мистраль
Лилия Прадо
Эрнесто Алонсо
Франсиско Рейгеро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бездны страсти 1 постер
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