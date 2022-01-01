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Gran Casino (Tampico)

Большое казино, 1947

1947 / Мексика
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Херардо Рамирез и Деметрио Гарсия сбегают из тюрьмы и нанимаются на работу к аргентинскому инженеру Хосе Энрике Иригойену, владельцу небольшого нефтедобывающего предприятия на побережье Мексиканского залива. Последнему угрожают неведомые властьимущие конкуренты, что разумеется препятствует развитию и процветанию его бизнеса. Но с помощью бесстрашных Херардо и Деметрио ему наконец-то удается укомплектовать штат сотрудников и подготовить оборудование к работе. Данное событие Хосе Энрике решает отметить алкогольными напитками в местном казино, после чего бесследно исчезает…

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1947
Премьера в мире 12 июня 1947
Возраст 16+
Режиссер
Луис Бунюэль
Луис Бунюэль
Все актеры и съемочная группа
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