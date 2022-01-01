Большое казино, 1947

Херардо Рамирез и Деметрио Гарсия сбегают из тюрьмы и нанимаются на работу к аргентинскому инженеру Хосе Энрике Иригойену, владельцу небольшого нефтедобывающего предприятия на побережье Мексиканского залива. Последнему угрожают неведомые властьимущие конкуренты, что разумеется препятствует развитию и процветанию его бизнеса. Но с помощью бесстрашных Херардо и Деметрио ему наконец-то удается укомплектовать штат сотрудников и подготовить оборудование к работе. Данное событие Хосе Энрике решает отметить алкогольными напитками в местном казино, после чего бесследно исчезает…