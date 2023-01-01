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Киноафиша Фильмы Открытие Открытие, 2017: актеры и роли
The Discovery Открытие 2017 / США
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Открытие, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чарли МакДауэлл Чарли МакДауэлл Charlie McDowell
В ролях
Джейсон Сигел Джейсон Сигел Jason Segel Руни Мара Руни Мара Rooney Mara Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford Мэри Стинберген Мэри Стинберген Mary Steenburgen Брайан МакКарти Brian McCarty Джесси Племонс Джесси Племонс Jesse Plemons Райли Кио Райли Кио Riley Keough
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