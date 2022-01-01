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Араш Маранди
Араш Маранди
Arash Marandi
О персоне
Фильмография
Араш Маранди
Arash Marandi
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Дата рождения
28 июля 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Тегеран, Иран
Рост
171 см
Биография Араша Маранди
Родился 28 июля 1984 года. Тегеран, Иран.
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Фильмография Араша Маранди
В тени
драма, ужасы
2016, Великобритания
6.0
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