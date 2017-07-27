«Жених на двоих»: Рецензия Киноафиши

Чудо-женщина решила познакомиться…

Джульетт (Рем Кериси) в костюме Чудо-женщины на вечеринке дерзко заигрывает с незнакомым Суперменом (Николя Дювошель). Ее явно не беспокоит жесткая теория соотношения красоты и адекватности, только что изложенная во всеуслышание приятелем (Франсуа-Ксавье Демезон) героя в красно-синем. Бизнес-леди в себе уверена на все сто, и у Матиаса в обтягивающем костюме нет шансов: новая знакомая уже все давно решила – сопротивление бесполезно. Но девушка с трудом скроет удивление, когда одноразовый любовник придет в ее агентство по организации свадеб со своей невестой (Джулия Пьятон) – блондинкой «с настоящими веснушками», издевавшейся над Джульетт в школьные годы.

Кадр из фильма «Жених на двоих»

В качестве режиссера Рем Кериси дебютировала в 2013 году с комедией «Париж любой ценой». Фильм был не лишен шероховатостей, но все же обаяния, легкости и вдумчивого посыла у него не отнять. В «Женихе на двоих» метких шуток стало еще больше: актриса, сценарист и режиссер явно держит руку на пульсе времени и аккуратно обыгрывает популярные клише и стереотипы. Плюс в режиссерском плане Кериси сделала шаг вперед: неровностей теперь значительно меньше. Но дебютную работу она не забыла и развивает приемы, использованные ранее: воспоминания о детстве в «Женихе…» стали заметно многочисленнее, а отношения между маленькой героиней и ее взрослой версией усложнились – Джульетты наблюдают за собой со стороны и стараются примириться друг с другом.

Кадр из фильма «Жених на двоих»

Хоть порой Кериси, объясняя поведение персонажей ромкома, прямолинейна и резка в склейках и флешбэках, в пространстве нового фильма частое присутствие прошлого в настоящем в виде пухленькой малышки, которую обижают в школе, концептуально оправдано и органично сосуществует с любовной линией, темой женской дружбы и извечной проблемой взаимоотношений между матерью и дочерью. Детство в комедии очень тесно связано с взрослой жизнью: героиня Рем Кериси смотрит на себя глазами маленького аутсайдера, а день сегодняшний подкидывает ее Джульетт ключики к пониманию вчерашнего, корректируя ожившие воспоминания. При этом все «приветы из прошлого» не претендуют на крикливую оригинальность, эмоционально выдержаны и не утомляют: жестких перегибов, истерических высказываний в «Женихе…» нет, зато есть нотки мимолетной грусти и воздушная ирония.

Кадр из фильма «Жених на двоих»

Как и в первом фильме, во второй по счету ленте Кериси главным персонажем становится женщина, добившаяся успеха в карьере без помощи влиятельного покровителя. Женщина, полностью погруженная в свою работу и в тайне, за ширмой из громких слов «независимой дамочки», мечтающая о любви, но отказывающая себе в праве на нежность. И Джульетт в ромкоме не единственная, кто не может найти своего человека. В «Женихе на двоих» интересно как раз то, что Кериси осознает: способность вступить в отношения и поддерживать в них чувства и уважение взращивается с пеленок, а сценариев, согласно которым что-то может пойти не так, и желанная близость станет как минимум трудно достижимой, масса. Их наброски в фильме проскальзывают за перипетиями в судьбе главной героини.

Кадр из фильма «Жених на двоих»

Ромком начинается с ироничного подсмеивания над приписываемым т.н. «маленьким девочкам» желания выйти замуж за принца, правда, чем больше Кериси проясняет, что мешает Джульетт быть любимой, тем сильнее она увлекается сказочными мотивами и взахлеб, наращивая темп, но не теряя легкость, воздает всем персонажам фильма по заслугам. «Жених на двоих» – обаятельная французская комедия, как и другие представители жанра, не только ставящая влюбленных в неловкие ситуации, но и ненавязчиво всматривающаяся в бэкграунд амурных проблем.

Елена Громова

В российском прокате с 10 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Жених на двоих»