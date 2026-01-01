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Киноафиша Фильмы Джордж Майкл: турне "Вера"

Джордж Майкл: турне "Вера"

, 2026
George Michael: The Faith Tour
Великобритания / музыка
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В ролях

Джордж Майкл
Self
Режиссер Дэвид Остин
Композитор Джордж Майкл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 5 ноября 2026
Дата выхода
6 ноября 2026 Великобритания
5 ноября 2026 Германия
6 ноября 2026 Испания
Производство Globe Originals, Mercury Studios
Другие названия
George Michael: The Faith Tour

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