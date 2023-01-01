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Тетрадь смерти
Тетрадь смерти, 2017: актеры и роли
Death Note
Тетрадь смерти
2017 / США
4.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Тетрадь смерти, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Вингард
Adam Wingard
В ролях
Лакит Стэнфилд
LaKeith Stanfield
Шей Уигэм
Shea Whigham
Маргарет Куэлли
Margaret Qualley
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Нат Вулф
Nat Wolff
Маси Ока
Masi Oka
Майкл Шамус Уайлз
Michael Shamus Wiles
Лия Лам
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