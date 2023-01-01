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Тетрадь смерти Тетрадь смерти
Киноафиша Фильмы Тетрадь смерти Тетрадь смерти, 2017: актеры и роли
Death Note Тетрадь смерти 2017 / США
4.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Тетрадь смерти, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Вингард Адам Вингард Adam Wingard
В ролях
Лакит Стэнфилд Лакит Стэнфилд LaKeith Stanfield Шей Уигэм Шей Уигэм Shea Whigham Маргарет Куэлли Маргарет Куэлли Margaret Qualley Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Нат Вулф Нат Вулф Nat Wolff Маси Ока Маси Ока Masi Oka Майкл Шамус Уайлз Michael Shamus Wiles Лия Лам
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