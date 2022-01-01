Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тетрадь смерти Тетрадь смерти
Киноафиша Фильмы Тетрадь смерти Отзывы о фильме «Тетрадь смерти»
Death Note Тетрадь смерти 2017 / США
4.7 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Тетрадь смерти»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Лайт Тёрнер (Нат Вулф) — белая ворона, замкнутый аутсайдер среди своих сверстников в одной из старших школ в Сиэтле. Пока наиболее успешные представители подросткового сообщества играют на поле в американский футбол, а подтянутые чирлидерши оттачивают акробатические номера, Лайт отстранённо демонстрирует проблески якобы незаурядного ума, за деньги выполняя чужие контрольные работы. Его неразделённая и тайная влюбленность в местную бунтарку Мию Саттон (Маргарет Куэлли) так навсегда бы и…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Неувольняемый
Неувольняемый 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Держать удар
Держать удар
2018, США, драма, спорт, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Related video
«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу
Был не похож на себя: перед смертью Шатунов резко сдал (фото)
Помните блондинку из «6 кадров»? Гляньте, что с ней стало после пластики
Об Анисиной забыл: 61-летний Джигурда пустился во все тяжкие
Не заметили: зрителей «Великолепного века» обвели вокруг пальца
Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке
8 глупых киноляпов в культовых фильмах, которые заставили взвыть историков
Не рецидив онкологии: известный журналист выдала правду о состоянии Вайкуле
Водят публику за нос: воссоединению Керема Бюрсина и Ханде Эрчел нашлось подтверджение
Ради семьи: 66-летний Шифрин сообщил об отъезде из страны
Пошел ва-банк: звезда «Уральских пельменей» проболтался о шутке над Масляковым
Пошел против жесткого запрета: неожиданный поступок принца Чарльза предали огласке
Приложение киноафиши