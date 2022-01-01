Наша рецензия

Лайт Тёрнер (Нат Вулф) — белая ворона, замкнутый аутсайдер среди своих сверстников в одной из старших школ в Сиэтле. Пока наиболее успешные представители подросткового сообщества играют на поле в американский футбол, а подтянутые чирлидерши оттачивают акробатические номера, Лайт отстранённо демонстрирует проблески якобы незаурядного ума, за деньги выполняя чужие контрольные работы. Его неразделённая и тайная влюбленность в местную бунтарку Мию Саттон (Маргарет Куэлли) так навсегда бы и…