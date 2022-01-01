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Дубравка Дубравка
Киноафиша Фильмы Дубравка

Дубравка, 1967

1967 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Героиня фильма — девочка, которую бабушка ласково называет Дубравкой. Весело и беззаботно она играет в футбол вместе с мальчишками, лазает по деревьям, купается в море. Но вдруг совсем неожиданно, сразу кончается для Дубравки детство, она повзрослела, отошла от сверстников.

Ей захотелось чаще быть одной, мечтать и размышлять о жизни, она стала обращать внимание на взрослых женщин, умеющих быть красивыми и желанными. А потом к ней пришла первая любовь, еще не совсем ясная, но принесшая первые волнения, тайные переживания, непонятные предчувствия…

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 11 сентября 1967
Возраст 12+
Режиссер
Радомир Василевский
В ролях
Лина Бракните
Ниеле Викирайте
Виталий Фадеев
Георгий Слабиняк
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Дубравка
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