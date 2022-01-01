Дубравка, 1967

Героиня фильма — девочка, которую бабушка ласково называет Дубравкой. Весело и беззаботно она играет в футбол вместе с мальчишками, лазает по деревьям, купается в море. Но вдруг совсем неожиданно, сразу кончается для Дубравки детство, она повзрослела, отошла от сверстников.



Ей захотелось чаще быть одной, мечтать и размышлять о жизни, она стала обращать внимание на взрослых женщин, умеющих быть красивыми и желанными. А потом к ней пришла первая любовь, еще не совсем ясная, но принесшая первые волнения, тайные переживания, непонятные предчувствия…