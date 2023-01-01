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Дубравка Дубравка
Киноафиша Фильмы Дубравка Дубравка, 1967: актеры и роли
Дубравка 1967 / СССР
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Дубравка, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Радомир Василевский
В ролях
Лина Бракните Lina Braknytė Ниеле Викирайте Виталий Фадеев Vitali Fadeyev Георгий Слабиняк
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
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