Мечтательная девочка больше всего любила одиночество. Подружившись с мальчиком, она поведала ему все свои тайны. С радостью для себя она замечала, как он все хорошо и верно понимает. Так у девочки появился друг, который, как и она, разговаривал с эхом. Но однажды мальчишки обидели девочку. А друг не заступился...

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