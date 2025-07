Страна СССР

Продолжительность 1 час 34 минуты

Год выпуска 1965

Премьера в мире 28 декабря 1964

Производство Lietuvos Kinostudija

Другие названия

Paskutine atostogu diena, The Girl and the Echo, Девочка и эхо (Последний день каникул), A Garota e o Eco, Das Mädchen und das Echo, Dziewczynka i echo, La jeune fille à l'écho, Last Day of Summer Vacation, O Último Dia de Verão