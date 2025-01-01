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Киноафиша Фильмы Девочка и эхо

Девочка и эхо

Paskutine atostogu diena 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мечтательная девочка больше всего любила одиночество. Подружившись с мальчиком, она поведала ему все свои тайны. С радостью для себя она замечала, как он все хорошо и верно понимает. Так у девочки появился друг, который, как и она, разговаривал с эхом. Но однажды мальчишки обидели девочку. А друг не заступился...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1965
Премьера в мире 28 декабря 1964
Дата выхода
30 декабря 1965 СССР
2 сентября 2020 Франция
Производство Lietuvos Kinostudija
Другие названия
Paskutine atostogu diena, The Girl and the Echo, Девочка и эхо (Последний день каникул), A Garota e o Eco, Das Mädchen und das Echo, Dziewczynka i echo, La jeune fille à l'écho, Last Day of Summer Vacation, O Último Dia de Verão
Режиссер
Арунас Жебрюнас
В ролях
Лина Бракните
Валерий Зубарев
Бронюс Бабкаускас
Хуго Лаур
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb
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