Мечтательная девочка больше всего любила одиночество. Подружившись с мальчиком, она поведала ему все свои тайны. С радостью для себя она замечала, как он все хорошо и верно понимает. Так у девочки появился друг, который, как и она, разговаривал с эхом. Но однажды мальчишки обидели девочку. А друг не заступился...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 34 минуты
Год выпуска1965
Премьера в мире28 декабря 1964
Дата выхода
30 декабря 1965
СССР
2 сентября 2020
Франция
ПроизводствоLietuvos Kinostudija
Другие названия
Paskutine atostogu diena, The Girl and the Echo, Девочка и эхо (Последний день каникул), A Garota e o Eco, Das Mädchen und das Echo, Dziewczynka i echo, La jeune fille à l'écho, Last Day of Summer Vacation, O Último Dia de Verão