Киноафиша Фильмы Русский бунт Награды и номинации фильма Русский бунт

Награды и номинации фильма Русский бунт 2000

Кинофестиваль Кинотавр 2000 Кинофестиваль Кинотавр 2000
Специальный приз
Победитель
Лучшая музыка
Победитель
Лучший актер
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2000 Берлинале 2000
Золотой берлинский медведь
Номинант
