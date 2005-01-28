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Постер фильма Чужие из бездны
7.0
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7.0

Чужие из бездны

, 2005
Aliens of the Deep 3D
США / документальный / 18+
Постер фильма Чужие из бездны
7.0

О фильме

Джеймс Кэмерон, лауреат премии "Оскар" и автор знаменитого "Титаника", предлагает нам отправиться в удивительное путешествие к самому дну мирового океана. Зрители получат редкую возможность погрузиться вместе с экспедицией Кэмерона к подводным действующим вулканам и встретиться с необычными существами, которые живут в экстремальных условиях океанического дна.

Создатели фильма предполагают, что формы жизни, которые существуют на дне океана – это то, что могут встретить космические экспедиции на других планетах вселенной.

 

В ролях

Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
Self
Памела Конрад
Self - Astrobiologist: JPL
Диджанна Фигероа
Self - Marine Animal Physiologist: UC Santa Barbara
Кевин Хэнд
Self - Planetary Scientist: Stanford University and SETI Institute
Лоретта Идальго
Майя Толстой
Анатолий Сагалевич
Self - MIR Chief Pilot and Keldysh Expedition Leader
Черняев, Евгений Сергеевич
Self - MIR Pilot
Victor Nischeta
Self - MIR Pilot
Arthur 'Lonne' Lane
Self - Astronomer and Planetary Scientist
Jim Childress
Self - Marine Animal Physiologist: UC Santa Barbara
Michael Henry
Self - Marine Animal Physiologist: UC Santa Barbara
Режиссер Джеймс Кэмерон, Стивен Куэйл
Композитор Джихун Хванг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 47 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 1 сентября 2005
Премьера в мире 28 января 2005
Дата выхода
28 января 2005 Россия Киносфера 0+
28 января 2005 Казахстан
28 января 2005 Румыния AP
28 января 2005 США
28 января 2005 Украина
MPAA G
Сборы в мире $12 775 590
Производство Walt Disney Pictures, Earthship Productions, Walden Media
Другие названия
Aliens of the Deep, A mélység szülöttei, Alieni degli abissi, Aliens der Meere, Criaturas das Profundezas, Criaturas del abismo, Énigmes des Profondeurs, James Cameron: A mélység szülöttei, Misterios del océano, Obcy z głębin, Sualtı Yaratıkları, Ta alien tou vythou, Τα άλιεν του βυθού, Живот в дълбините, Чужие из бездны, Чужі з глибин, エイリアンズ・オブ・ザ・ディープ, 詹姆士柯麥隆之深海異形, 심해의 외계인, L'Alien Du Fond Des Mers

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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