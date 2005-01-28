Джеймс Кэмерон, лауреат премии "Оскар" и автор знаменитого "Титаника", предлагает нам отправиться в удивительное путешествие к самому дну мирового океана. Зрители получат редкую возможность погрузиться вместе с экспедицией Кэмерона к подводным действующим вулканам и встретиться с необычными существами, которые живут в экстремальных условиях океанического дна.

Создатели фильма предполагают, что формы жизни, которые существуют на дне океана – это то, что могут встретить космические экспедиции на других планетах вселенной.