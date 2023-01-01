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Карусель
Киноафиша Фильмы Карусель Карусель, 1971: актеры и роли
Карусель 1971 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Карусель, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Швейцер
В ролях
Владимир Басов Владимир Басов Наталья Воробьева Евгений Леонов Евгений Леонов Иван Лапиков Иван Лапиков Павел Павленко Валентина Титова Валентина Титова Леонид Куравлев Леонид Куравлев
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