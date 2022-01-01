Возвращение в Освенцим, 2014

Этот фильм возвращает нас почти на семьдесят лет назад, когда жизнь человека ничего не стоила. У нее был лишь номер и место. Место, где судьба каждого стала частью ужасающей статистики, - нацистские лагеря смерти. Нашему герою Олегу Мандичу было 11 лет, когда его вместе с матерью и бабушкой привезли в лагерь. Он стал последним узником, покинувшим огромный и наиболее печально известный нацистский лагерь. Момент, когда его с матерью и бабушкой освободили, был снят на пленку русскими операторами. Вы увидите эти кадры в фильме.

70 лет спустя мы возвращаемся в Освенцим вместе с Олегом. Этот человек - связующее звено между настоящим и страшным прошлым, свидетелем которого он был. С одной стороны, мы представляем Олега 11-летним мальчиком, который борется за свою жизнь, с другой - нашего современника, который ведет нас через лагерь и через свою невероятную историю.