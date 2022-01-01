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Возвращение в Освенцим
Киноафиша Фильмы Возвращение в Освенцим
Povratak posljednjeg / Return to Auschwitz

Возвращение в Освенцим, 2014

2014 / Хорватия
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О фильме

Этот фильм возвращает нас почти на семьдесят лет назад, когда жизнь человека ничего не стоила. У нее был лишь номер и место. Место, где  судьба каждого стала частью ужасающей статистики, -  нацистские лагеря смерти. Нашему герою Олегу Мандичу было 11 лет, когда его вместе с матерью и бабушкой привезли в лагерь. Он стал последним узником, покинувшим огромный и наиболее печально известный нацистский лагерь. Момент, когда его с матерью и бабушкой освободили, был снят на пленку русскими операторами. Вы увидите эти кадры в фильме.

70 лет спустя мы возвращаемся в Освенцим вместе с Олегом. Этот человек - связующее звено между настоящим и страшным прошлым, свидетелем которого он был. С одной стороны, мы представляем Олега 11-летним мальчиком, который борется за свою жизнь, с другой - нашего современника, который ведет нас через лагерь и через свою невероятную историю. 

 

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Продолжительность 43 минуты
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Игорь Паулик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Возвращение в Освенцим 1 постер
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