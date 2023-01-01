Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Королева Испании Королева Испании
Киноафиша Фильмы Королева Испании Королева Испании, 2016: актеры и роли
La reina de España Королева Испании 2016 / Испания
4.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Королева Испании, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фернандо Труэба Фернандо Труэба Fernando Trueba
В ролях
Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Мэнди Пэтинкин Мэнди Пэтинкин Mandy Patinkin Хуан Антонио Байона Хуан Антонио Байона Juan Antonio Bayona Хавьер Камара Хавьер Камара Javier Cámara Клайв Ревилл Клайв Ревилл Clive Revill Сантьяго Сегура Сантьяго Сегура Santiago Segura Кэри Элвес Кэри Элвес Cary Elwes
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Related video
Звезда «Дикой орхидеи» была невероятной красавицей, но после жутких событий от лоска не осталось и следа (фото)
Слава Мадонны покоя не дает: выходка Лолиты ошарашила публику (фото)
Эта женщина застряла в теле 8-летнего ребенка: ее фото точно поразят вас
Живет за счет папы: как сложилась карьера Никиты Малинина после «Фабрики звезд»
Стюардессы проболтались, от какой еды и напитков надо отказываться в полете: эти факты скрывают авиакомпании
Карасев из «Кодекса чести» после скандала со звездой «Дома-2» верен лишь одной (фото)
Живые мощи: внешность Эды из «Постучись в мою дверь» ужаснула фанатов
Самая красивая бабушка в мире раскрыла секрет, который позволяет ей выглядеть на 30: он крайне прост
Актерам не поздоровилось: культовую советскую комедию не приняли за границей
От участи льва из «Приключений итальянцев в России» мурашки по коже: об этом Рязанов вспоминать не любил
Идеальный Д’Артаньян: мало кто знает, каким красавцем был брат Боярского
Советский красавец устраивал жене сцены ревности: при виде нее каждый потеряет голову
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше