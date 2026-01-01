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Малгожата Форемняк
Małgorzata Foremniak
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Малгожата Форемняк
Малгожата Форемняк
Małgorzata Foremniak
Дата рождения
8 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Радом, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Малгожаты Форемняк
Родилась 8 января 1967 года. Радом, Польша.
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Популярные фильмы
7.1
Соната
(2021)
6.6
Авалон
(2001)
6.4
Сексификация
(2021)
Фильмография Малгожаты Форемняк
6.4
Сексификация
драма, комедия
2021, Польша
7.1
Соната
Sonata
драма
2021, Польша
4.6
Успешная женщина
Kobieta sukcesu
мелодрама, комедия
2018, Польша
5.9
Красный паук
Czerwony pajak
триллер, драма, криминал
2015, Польша / Чехия / Словакия
6.6
Авалон
Avalon
драма, фантастика
2001, Япония / Польша
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Новости о Малгожате Форемняк
Сериал «Сексификация»: сюжет и актерский состав
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