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De De Pyaar De

Люби меня, 2019

2019 / Индия
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О фильме

Случайная встреча на улицах Лондона становится чем-то большим для Ашиша и Айши, ведь влюбиться друг в друга в такой атмосфере — это вполне естественно! Однако знакомство с семьей Ашиша в Индии раскрывает интересные подробности: его дети ровесники его новой девушки, да и бывшая жена Манджу всё ещё в игре! Вместе с героями фильма нам предстоит выяснить, остаётся ли золото золотом, не смотря ни на что или всё же возраст — это не просто цифра. Однако для истинной любви не существует границ, не так ли?

6.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 17 мая 2019
Возраст 12+
Режиссер
Акив Али
В ролях
Аджай Девган
Аджай Девган
Табу
Ракул Прит Сингх
Ракул Прит Сингх
Джимми Шергилл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Люби меня 2 постера
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саундтрек фильма Люби меня
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