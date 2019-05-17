Люби меня, 2019

Случайная встреча на улицах Лондона становится чем-то большим для Ашиша и Айши, ведь влюбиться друг в друга в такой атмосфере — это вполне естественно! Однако знакомство с семьей Ашиша в Индии раскрывает интересные подробности: его дети ровесники его новой девушки, да и бывшая жена Манджу всё ещё в игре! Вместе с героями фильма нам предстоит выяснить, остаётся ли золото золотом, не смотря ни на что или всё же возраст — это не просто цифра. Однако для истинной любви не существует границ, не так ли?