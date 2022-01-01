Вдохновляющая любовь, 2017

Первый фильм Болливуда с переводом, который будет показан на больших экранах! Мудит и Сугандха уже почти готовы к самой важной церемонии в их жизни – грандиозной и такой долгожданной свадьбе! Как и в танго, для любви нужны двое, но в Северной Индии свадьба – это дело семейное, и родственники порой добавляют много суеты в итак насыщенную эмоциональную жизнь молодоженов. Когда Сугандха, наконец, отвечает «да» на неловкое предложение Мудита, они оказывается на пороге приключений. Пара вступает в тот неловкий период от помолвки до свадьбы, когда мужчина и женщина ведут «переговоры» и устанавливают правила своего будущего союза длиной в жизнь. Период проверки, прежде чем можно будет сказать «совет да любовь»!