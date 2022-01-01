Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вдохновляющая любовь Вдохновляющая любовь
Киноафиша Фильмы Вдохновляющая любовь
Shubh Mangal Saavdhan

Вдохновляющая любовь, 2017

2017 / Индия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
Приключения молодой пары и их родственников перед свадебным торжеством.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Первый фильм Болливуда с переводом, который будет показан на больших экранах! Мудит и Сугандха уже почти готовы к самой важной церемонии в их жизни – грандиозной и такой долгожданной свадьбе! Как и в танго, для любви нужны двое, но в Северной Индии свадьба – это дело семейное, и родственники порой добавляют много суеты в итак насыщенную эмоциональную жизнь молодоженов. Когда Сугандха, наконец, отвечает «да» на неловкое предложение Мудита, они оказывается на пороге приключений. Пара вступает в тот неловкий период от помолвки до свадьбы, когда мужчина и женщина ведут «переговоры» и устанавливают правила своего будущего союза длиной в жизнь. Период проверки, прежде чем можно будет сказать «совет да любовь»!

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Р.С. Прасанна
В ролях
Бхуми Педнекар
Аюшманн Кхурана
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вдохновляющая любовь 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Вдохновляющая любовь
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши