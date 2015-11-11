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Birobidjan

Биробиджан, 2015

2015 / Бельгия
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О фильме

В 1934 году Сталин приказал основать независимое коммунистическое государство для евреев в отдаленном уголке СССР недалеко от китайской границы. Его столицей стал Биробиджан, а языком - идиш. Переехать туда было предложено всем евреям со всего коммунистического мира. Было ли создание Еврейской автономной области идеей еврейских “пионеров”, одобренной Сталином, или же у тоталитарного правителя были собственные причины поддержки подобной миграции? Бельгийский режиссер Гай-Марк Хинант отправился в Биробиджан, чтобы исследовать этот необычный кусочек истории и узнать, что осталось от еврейской культуры...

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Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 11 ноября 2015
Возраст 12+
Режиссер
Гай -Марк Хинант
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Биробиджан 1 постер
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