Биробиджан, 2015

В 1934 году Сталин приказал основать независимое коммунистическое государство для евреев в отдаленном уголке СССР недалеко от китайской границы. Его столицей стал Биробиджан, а языком - идиш. Переехать туда было предложено всем евреям со всего коммунистического мира. Было ли создание Еврейской автономной области идеей еврейских “пионеров”, одобренной Сталином, или же у тоталитарного правителя были собственные причины поддержки подобной миграции? Бельгийский режиссер Гай-Марк Хинант отправился в Биробиджан, чтобы исследовать этот необычный кусочек истории и узнать, что осталось от еврейской культуры...