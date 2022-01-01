Муму, 1959

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о выходе в прокат О фильме Рассказ о немом крепостном и его верном друге — собаке по кличке Му-Му. Развернуть 7.2 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 1 час 11 минут Год выпуска 1959 Премьера в мире 10 ноября 1959 Режиссер Анатолий Бобровский В ролях Афанасий Кочетков Нина Гребешкова Елена Полевицкая Игорь Безяев Иван Рыжов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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