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Муму
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Муму, 1959

1959 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Рассказ о немом крепостном и его верном друге — собаке по кличке Му-Му.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 10 ноября 1959
Режиссер
Анатолий Бобровский
В ролях
Афанасий Кочетков
Нина Гребешкова
Нина Гребешкова
Елена Полевицкая
Игорь Безяев
Иван Рыжов
Иван Рыжов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Муму 1 постер
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