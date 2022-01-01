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Муму
Муму, 1959
1959 / СССР
7.2
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
драма
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О фильме
Рассказ о немом крепостном и его верном друге — собаке по кличке Му-Му.
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7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 11 минут
Год выпуска
1959
Премьера в мире
10 ноября 1959
Режиссер
Анатолий Бобровский
В ролях
Афанасий Кочетков
Нина Гребешкова
Елена Полевицкая
Игорь Безяев
Иван Рыжов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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