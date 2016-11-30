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Late Shift Ночная игра 2016 / Швейцария / Великобритания
7.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Ночная игра»

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Некоторые дебютанты предпочитают начинать с простого и постепенно наращивать свою мощь. Но есть и те, кто начинает свой путь с экспериментов, которые впоследствии превращаются в их фирменные жесты. По такой дороге пошёл и Тобиас Вебер, представивший в Каннах первое интерактивное кино, которое также смогут увидеть и российские зрители. «Ночная игра» – это не совсем кино в том смысле, к которому все привыкли. Более подходящим словом здесь будет «аттракцион»,…

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Валентин 30 ноября 2016, 14:02
Не часто мы становимся свидетелями чего-то радикально нового в кинематографе, все сетуют, -всё снято, всё до нас уже сделано, ничего нового не придумать...
И вот появляется феномен Ночная игра. Это просто отвал головы, с мыслями -как, что, вау!
Ради правды спустимся ненадолго с унесённой в небеса головы, в самом сюжете, манере съёмки, героях, нет ничего нового, такие триллерные истории мы видели много раз, но наша ни в коем случае НЕ является плохой и скучной. Она весьма так держит до конца.
Но какова форма, какова подача! Крутотенечка :) Вот тут кроется вся уникальность: нам дают делать выбор, влиять на ход сюжета, причём в купе со всеми нашими решениями весьма кардинально. Небольшой спойлер: можно запросто вместо двух часов фильма покончить с героем за час.
Вот такой тысячапроцентный эффект присутствия зрителя. Будто играешь в один из шедевров Quantic Dream в кино, на большущем экране, с живыми людьми.
И конечно в таком формате кино мы и окружающие нас люди познаём себя, как бы мы поступили в тех или иных ситуациях, в которых мы с нашей размеренной жизнью вряд ли окажемся :)
С 24го ноября обязательно сходите на Ночную игру, ведь твой выбор это ты.
30 ноября 2016, 14:02 Ответить
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