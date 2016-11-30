Наша рецензия

Некоторые дебютанты предпочитают начинать с простого и постепенно наращивать свою мощь. Но есть и те, кто начинает свой путь с экспериментов, которые впоследствии превращаются в их фирменные жесты. По такой дороге пошёл и Тобиас Вебер, представивший в Каннах первое интерактивное кино, которое также смогут увидеть и российские зрители. «Ночная игра» – это не совсем кино в том смысле, к которому все привыкли. Более подходящим словом здесь будет «аттракцион»,…