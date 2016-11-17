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«Ночная игра»: Рецензия Киноафиши

17 ноября 2016 00:00
«Ночная игра»: Рецензия Киноафиши
Давай сыграем в игру

Некоторые дебютанты предпочитают начинать с простого и постепенно наращивать свою мощь. Но есть и те, кто начинает свой путь с экспериментов, которые впоследствии превращаются в их фирменные жесты. По такой дороге пошёл и Тобиас Вебер, представивший в Каннах первое интерактивное кино, которое также смогут увидеть и российские зрители.

«Ночная игра» – это не совсем кино в том смысле, к которому все привыкли. Более подходящим словом здесь будет «аттракцион», включающий в себя также элементы видеоигр, где игроку предоставлено право выбора практически каждого последующего шага главного героя. При этом здесь отсутствует индивидуальная ответственность как, например, в игре, потому что она перерастает в коллективную. Более того, если вы не являетесь обладателем смартфона, что в нашем веке хоть и редко, но случается, то вы будете лишены коллективного участия в создании судьбы героя, ради которого, собственно, и задумывался фильм. Однако же новый опыт просмотра кино испытать вам всё равно удастся.

Кадр из фильма «Ночная игра»
Кадр из фильма «Ночная игра»

Рассказать о сюжете в данном случае не так просто, как о сюжете любой другой картины. Универсального синопсиса просто не существует. Известно лишь, что главным героем, помимо сидящего у экрана и нажимающего на кнопки зрителя, является студент по имени Мэтт, который работает на автостоянке и испытывает острую нехватку в средствах к существованию. И однажды ночью парень становится свидетелем того, во что не должен был бы вмешиваться. После этого он оказывается замешанным в преступную игру с участием ценной китайской чаши, которая стоит больше, чем Мэтт заработал за всю свою жизнь. Ну а подробности развития этой истории напрямую зависят от зрителя.

Кадр из фильма «Ночная игра»
Кадр из фильма «Ночная игра»

На самом деле в начале фильма есть моменты, в которых зрителю предоставлена лишь формальная возможность выбора, а сюжет двигается именно так, как задумано автором. Тут, скорее, обладатели смартфонов оснащают историю теми или иными деталями. Например, нажимая «бежать», зрители всего лишь дают следующему сюжетному повороту отсрочку, и в итоге всё равно происходит то, что должно было случиться для реализации режиссёрской задумки. А вот в середине уже действительно становится заметно, что есть в сценарии и поворотные точки, от которых кардинально зависят последующие события. Всего концовок у фильма существует семь, и только одна из них является хэппи-эндом. Если вы с соседями по залу его не достигли, то не ждите никакой завершённости от истории. И именно в этом состоит главное отличие «Ночной игры» от классического кино.

Кадр из фильма «Ночная игра»
Кадр из фильма «Ночная игра»

Сходство с реальностью у такого формата действительно крепкое, ведь каждый хотя бы раз в жизни задумывался, что было бы, поступи ты в какой-то ситуации иначе. Но, к сожалению, и в фильме, и в жизни ты этого не узнаешь. Отличие в том, что в повседневности у человека есть преимущество перед героем фильма – время. Зрителям отведено буквально несколько секунд на принятие решения, что делает его, скорее, импульсивным и необдуманным. Именно поэтому после широкого проката на свет появится приложение, где будут доступны все те бонусы и преимущества, которых ты был лишён во время просмотра. Например, можно узнать, какой эту историю видит сам автор и какие есть варианты развития событий.

Говорить о смысловом содержании фильма также не представляется возможным. Очевидно, что здесь превалирует тема различий между богатыми и бедными, «робингудства» и ответственности за свой выбор, но в полной мере раскрыться ничто не успевает, да и не должно. Всё-таки нельзя судить конкретно об этой картине с классической позиции. Лучше всего относится к «Ночной игре», как к современному виду развлечений, который либо приживётся и выведет кино на новый уровень, либо окажется очередным трендом, который постепенно сойдёт на нет.

Кадр из фильма «Ночная игра»
Кадр из фильма «Ночная игра»

В российском прокате с 24 ноября только в сети кинотеатров КАРО

Расписание и покупка билетов на фильм «Ночная игра»

Трошина Олеся

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