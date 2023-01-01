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Железная воля
Железная воля, 1994: актеры и роли
Iron Will
Железная воля
1994 / США
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Железная воля, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чарльз Хейд
Charles Haid
В ролях
Маккензи Эстин
Mackenzie Astin
Кевин Спейси
Kevin Spacey
Дэвид Огден Стайерз
David Ogden Stiers
Аугуст Шелленберг
August Schellenberg
Брайан Кокс
Brian Cox
Джордж Гердес
George Gerdes
Джон Терри
John Terry
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